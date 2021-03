"Odporność zbiorowa jest już na wyciągnięcie ręki"

Profesor Marty Makary z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore napisał w czwartek w "Wall Street Journal", że w Stanach Zjednoczonych nie trzeba zaszczepić 70-85 procent społeczeństwa, by osiągnąć odporność stadną. Stwierdził, że już teraz jest ona "na wyciągnięcie ręki".

Dane kalifornijskiego departamentu zdrowia publicznego za luty wskazują, że co najmniej 38,5 procent mieszkańców stanu miało wtedy przeciwciała koronawirusa. Profesor Marty Makary z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore spekuluje więc na łamach "Wall Street Journal", że obecnie nawet około połowa Kalifornijczyków ma naturalną odporność.

Podobnie szacuje burmistrz Los Angeles Eric Garcetti. Jego zdaniem "od połowy do dwóch trzecich" mieszkańców miasta ma przeciwciała, czy to z powodu przejścia COVID-19 czy z powodu szczepienia. Jak zauważa Makary, wyjaśniałoby to, dlaczego liczby wykrywanych dziennie przypadków koronawirusa spadły w Los Angeles o 95 procent w ciągu ostatnich 11 tygodni, a obecnie jedynie 1,7 procent testów daje wynik pozytywny.