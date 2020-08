Pandemia zwalnia w stanie Nowy Jork. Cuomo: musimy zachować czujność

W ciągu ostatniej doby liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 spadła w stanie Nowy Jork do 458, a intubowanych jest 48 osób - przekazał gubernator stanu Andrew Cuomo. To najniższe wskaźniki od marca.

Testy z szybkimi wynikami

Dla utrzymania pandemii pod kontrolą władze stanowe kontynuują akcję sprawdzania, czy firmy, zwłaszcza restauracje i bary, przestrzegają ustalonych wymogów bezpieczeństwa. W piątek wykryto 18, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów.

- Nasza zdolność do utrzymania śmiertelnego wirusa w ryzach będzie zależała od tego, co każdy z nas robi codziennie oraz od zdolności władz lokalnych do egzekwowania wytycznych stanowych. Pandemia jest daleka od zakończenia, więc bądź Nowy Jorku mądry i twardy w czasie weekendu. Razem możemy spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa i ratować życie – podkreślił gubernator.