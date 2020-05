Lotniska testują nowe technologie bezpieczeństwa. Liczą na powrót podróżnych

Na amerykańskich lotniskach trwają testy "antykoronawirusowych" technologii, między innymi kamer termowizyjnych oraz bezdotykowych stanowisk do odpraw – w ten sposób pogrążone w bezprecedensowym kryzysie porty lotnicze chcą zapewnić bezpieczeństwo podróżującym w czasie pandemii COVID-19.

Epidemia drastycznie obniżyła popyt na podróże lotnicze w USA. Ruch spadł nawet o 95 procent. Operatorzy portów lotniczych mają nadzieję, że nowe technologie kontroli bezpieczeństwa przyczynią się do powrotu pasażerów. Jednym z rozwiązań są kamery termowizyjne, które testowane są między innymi na lotnisku w Los Angeles. Pasażer, u którego wykryje się podwyższoną temperaturę, nie będzie mógł wejść na lotnisko i zostanie skierowany do odpowiednich służb medycznych. - To będzie część naszego normalnego systemu podróży - twierdzi cytowany przez dziennik "Los Angeles Times" Richard Salisbury, założyciel brytyjskiej firmy Thermoteknix Systems, która opracowała kamery termowizyjne dla lotnisk.