Złe informacje z USA. Prawie 60 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu doby

Stany Zjednoczone odnotowały w w ciągu ostatniej doby 57 683 nowych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - wynika z danych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. To najwyższy dzienny bilans zakażeń od początku epidemii za oceanem.

W przeddzień amerykańskiego święta narodowego kraj odnotował, według tego samego źródła, 728 nowych zgonów z powodu COVID-19, co doprowadziło do wzrostu łącznej ich liczby do 129 405.