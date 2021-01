Nowe zakażenie co sekundę. W USA 25 procent potwierdzonych przypadków COVID-19 na świecie

Ameryka się szczepi

- Bardzo się martwię, czy będziemy w stanie to (tendencję spadkową - red.) utrzymać, czy nie. Jeśli szybko będziemy szczepić, to wtedy spowodujemy, że krzywa pójdzie w dół. Ale jeśli mutacje się rozpowszechnią, ta krzywa odwróci się. I będzie znacznie gorzej. Więc to jest wyścig. Oczywiście mam nadzieję, że go wygramy – mówił Ashish Jha, dyrektor Global Health Institute na Uniwersytecie Harvarda.