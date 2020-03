Ponad 100 tysięcy zakażeń. Trump zatwierdza największą pomoc dla gospodarki w historii USA

Największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii Stanów Zjednoczonych

Pakiet stymulacyjny to największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii Stanów Zjednoczonych. Dwa biliony dolarów to - zgodnie z danymi Banku Światowego - kwota przewyższająca PKB takich państw jak Kanada, Rosja czy Brazylia. Media w USA piszą, że pakiet jest bezprecedensowy i historyczny. Licząca ponad 800 stron ustawa przewiduje między innymi fundusz o wartości 500 miliardów dolarów na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto pakiet przeznacza 350 miliardów dolarów na pożyczki dla małych firm, 250 miliardów na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 miliardów dolarów dla szpitali.

"Ford, weź się za respiratory, szybko!!!!!"

Donald Trump dodatkowo zastosował wobec koncernu motoryzacyjnego General Motors ustawę o produkcji obronnej, której obowiązywanie wznowił 18 marca. Firma GM jest teraz zobligowana do jak najszybszej produkcji i dostarczenia respiratorów W memorandum wydanym przez Biały amerykański prezydent oświadczył, że sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA Alex Azar określi liczbę respiratorów, które GM musi wyprodukować. Trump już w piątek rano wezwał koncerny General Motors oraz Ford do jak najszybszej produkcji i dostarczenia respiratorów. To w związku z ostrzeżeniami lokalnych władz w USA, według których z powodu epidemii koronawirusa wielu stanom grożą braki tych urządzeń medycznych.