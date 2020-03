Korespondent w Białym Domu z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Trump: wygramy tę wojnę

Dziennikarz, którego tożsamości nie ujawniono, w ciągu minionych dwóch tygodni kilkukrotnie odwiedził Biały Dom - 9, 11, 16 i 18 marca. Szef stowarzyszenia korespondentów Jonathan Karl zaapelował do współpracujących z nim, by skonsultowali się ze swoimi lekarzami.

Konferencje prasowe w Białym Domu odbywają się przy podwyższonych środkach bezpieczeństwa. Przed wejściem dziennikarzom mierzy się temperaturę. Ci z gorączką nie mają prawa wstępu. W sali konferencyjnej korespondenci siedzą na co drugim krześle. Prezydent Donald Trump mówił, że to i tak "za blisko".

Dziennikarzom przed wejściem do Białego Domu mierzono temperaturę

"Wygramy tę wojnę i to znacznie szybciej, niż sądzi wielu ludzi"

Donald Trump przyznał, że sytuacja może jeszcze się pogarszać, ale - jak dodał - "robimy wszystko, by trwało to jak najkrócej". - Wygramy tę wojnę i to znacznie szybciej niż sądzi wielu ludzi - zapewnił.