Pierwszy zakażony zmarł w USA na początku lutego. Władze rewidują bilans ofiar

Jak podano, pierwsza ofiara śmiertelna COVID-19 zmarła w domu, w czasie gdy testy na koronawirusa nie były w USA powszechne i nie ogłoszono jeszcze pandemii. To jedna z trzech osób, które pośmiertnie włączono do bilansu ofiar koronawirusa w hrabstwie Santa Clara. Dwie kolejne ofiary również zmarły w domu - 17 lutego i 6 marca. Władze zapowiadają dalsze dochodzenia i podejrzewają, że bilans zostanie powiększony o inne przypadki sprzed tygodni.

Ofiar może być więcej

Przypadek Santa Clary to nie pierwszy raz, gdy w USA rewidowany jest bilans ofiar śmiertelnych epidemii. 14 kwietnia władze Nowego Jorku włączyły do bilansu ponad 3,7 tys. zgonów od 11 marca. To chorzy, którzy zmarli bez wykonanego testu, więc nie wliczano ich automatycznie do koronawirusowych statystyk.