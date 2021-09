COVID-19 zabrał rodziców ośmiolatki. Nie byli zaszczepieni

Ale jej rodzice nie mieli tyle szczęścia. 39-letnia Josie miała poważne problemy z oddychaniem. Zmarła 28 sierpnia nad ranem, w swoim domu w Moses Lake. Jej o rok młodszy mąż, Tom, musiał leczyć się w szpitalu. Nie oddychał samodzielnie, przy życiu utrzymywała go specjalistyczna aparatura. Początkowo lekarze byli pełni optymizmu. Płuca zaczęły lepiej pracować. Jednak po kilku dniach jego stan znów się pogorszył i koniecznie było podłączenie go do respiratora. Tom zmarł 8 września. Z chorobą walczył przez 11 dni.

Osierocona przez COVID

W zaledwie dwa tygodnie Lillie straciła oboje rodziców. Osierocona dziewczynka wyleciała z międzynarodowego lotniska w Portland we wtorek wieczorem, by zamieszkać ze swoją ciotką i wujkiem w okolicach San Diego. W nowym domu powitały ją balony i transparent z napisem: "Witamy w Kalifornii. Kochamy cię, Lillie".

Chorują głównie niezaszczepieni

Organizatorzy targów zapewnili lokalne portale informacyjne, że zawczasu podjęli środki ostrożności, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zgromadzenia staną się ogniskiem zakażeń. Zapewniali, że mając na uwadze to, że festiwal muzyki country Watershed odbywający się w tym hrabstwie od 30 lipca do 1 sierpnia był powiązany z 230 przypadkami w całym stanie, dostarczyli na miejsce maski ochronne, środki do dezynfekcji i podwoili liczbę stanowisk do mycia rąk. Dyrektor targów Jim McKiernan poradził tym, którzy obawiali się wzrostu liczby zakażeń, aby zostali w domu i wrócili na wydarzenie w przyszłym roku.