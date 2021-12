Omikron w USA. Joe Biden: jeśli nie jesteś w pełni zaszczepiony, masz powody do niepokoju

Zachęcając do szczepień, odwołał się do swojego poprzednika, Donalda Trumpa, który w miniony weekend przyznał, że sam również przyjął trzecią dawkę szczepionki. - To może jedna z niewielu rzeczy, co do której się zgadzamy. Osoby, które dostały dodatkową dawkę, są wysoce chronione. Dołączcie do nas - mówił prezydent. Jednocześnie zaapelował do osób siejących dezinformację na temat pandemii, by skończyli ze "sprzedawaniem kłamstw".