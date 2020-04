"Wybór między obywatelską powinnością a zdrowiem". Odwołane prawybory demokratów w Nowym Jorku

Byliby "postawieni przed wyborem między obywatelską powinnością a zdrowiem"

Decyzja jest inicjatywą lokalną. Krajowy Komitet Partii Demokratycznej podkreślił w komunikacie, że nie wnioskował o odwołanie głosowania. Nie zabiegał o to również gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, który trzy dni temu zarządził, żeby każdemu zarejestrowanemu wyborcy demokratów przesłać kartę do głosowania.

Decyzja o odwołaniu została przyjęta z dużym rozczarowaniem w sztabie senatora Berniego Sandersa. Dziennik "Wall Street Journal" poinformował w poniedziałek, że Sanders i jego współpracownicy zabiegali o to, by nie usuwać jego nazwiska z karty do głosowania. Skierowali nawet w niedzielę list do Rady w tej sprawie. Senator z Vermont uważa, że poprzez udział w głosowaniu może zdobyć poparcie znaczącej grupy delegatów na konwencję Partii Demokratycznej i tym samym umocnić swą pozycję w partii.