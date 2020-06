Nowy Jork wchodzi w nową fazę pandemii. Cuomo: nie wiem, gdzie będziemy we wrześniu

Podkreślił, że LaGuardia stanie się pierwszym dużym praktycznie nowym lotniskiem zbudowanym w Stanach Zjednoczonych od 25 lat. Trudności potęgował fakt, że rozbudowa trwa przy jednoczesnym utrzymywaniu ruchu. LaGuardia, dodał Cuomo, stanowić będzie znaczący bodziec dla gospodarki Nowego Jorku. Zaproszony do udziału w konferencji prasowej Rick Cotton, dyrektor wykonawczy Port Authority zawiadującego m.in. lotniskami, zapowiedział oddanie do użytku nowej hali przylotów i odlotów terminalu B. Projekt finansowany w 75 proc. ze źródeł prywatnych przyniesie 7 tys. miejsc pracy bezpośrednio i drugie tyle pośrednio.

"Gdzie będziemy we wrześniu? Nie wiem"

Gubernator przypomniał, że region miasta Nowy Jork wszedł w pierwszą fazę ponownego otwarcia poniedziałek. Hrabstwa Westchester i Rockland osiągnęły drugą fazę we wtorek, a Long Island w środę. Trzeci etap obejmie m.in. otwarcie salonów kosmetycznych, restauracji, spa i usług higieny osobistej. Andrew Cuomo ostrzegał przed zbytnim pośpiechem we wznawianiu działalności gospodarczej. Powołał się na doświadczenia takich stanów, jak Teksas czy Kalifornia, gdzie spowodowało to nasilenie pandemii. Zwrócił uwagę, że wszyscy: pracodawcy, pracownicy, klienci i władze mają do odegrania ważną rolę w zapewnieniu, że wirus się nie rozprzestrzeni.