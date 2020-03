Brakuje respiratorów, ciała trafiają do ciężarówek. Nowy Jork "przytłoczony" walką

Sytuacja jest naprawdę przytłaczająca, z dnia na dzień jest coraz gorzej. Nie mamy nawet materiałów niezbędnych do opiekowania się pacjentami - mówi doktor Colleen Smith, która pracuje w nowojorskim szpitalu Elmhurst. Placówka ta została w całości przeznaczona do walki z pandemią COVID-19 powodowanej przez koronawirusa, jednak lekarze w jednym z największych miast świata alarmują, że sytuacja urosła do rozmiarów "apokaliptycznych".