Sąd: pracownicy ochrony zdrowia muszą się zaszczepić bez względu na przekonania religijne

Pracownicy ochrony zdrowia w stanie Nowy Jork nie będą zwolnieni z obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi, odwołując się do przekonań religijnych. Chciało z tego skorzystać blisko 16 tysięcy osób. Orzeczenie w tej sprawie wydał federalny sąd apelacyjny.

Obowiązkowe szczepienia pracowników szpitali

"Będące w toku sprawy sądowe wynikają z nakazu byłego gubernatora Andrew Cuomo, że wszyscy pracownicy szpitali i placówek opieki długoterminowej byli zobowiązani do otrzymania do 27 września co najmniej jednej dawki szczepionki" - przypomina CNN.