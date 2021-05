"W pełni zaszczepiony nie musisz nosić maski". Nowe zalecenia dla Amerykanów

W piątek Walensky uzupełniła swoje wypowiedzi. Wzywała osoby zaszczepione u których wystąpiły objawy koronawirusa, aby nosiły maseczki i poddały się badaniu. Ostrzegła, że zawsze istnieje obawa nasilenia pandemii i trzeba będzie częściowo wrócić do wcześniejszych obostrzeń. CDC zaznaczyły, że w pełni zaszczepione osoby powinny wciąż nosić maseczki, kiedy jest to wymagane przez federalne, stanowe lub lokalne przepisy, a także przez firmy. Szefowa CDC, powołując się na badania naukowe, mówiła, że np. na koncertach ludzie, którzy nie są w pełni zaszczepieni, jeśli nie mają maseczek, nie są chronieni. Zachęcała ich do szczepienia, zakrywania twarzy i zachowania społecznego dystansu.