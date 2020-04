Wirus, z którym walczą na pierwszej linii frontu, odebrał im pięcioletnią córeczkę. "Była piękną duszą"

Skylar zmarła w niedzielę w szpitalu Beaumont w mieście Royal Oak w Michigan. Przez ostatnie dwa tygodnie była podłączona do respiratora. W zeszłym miesiącu 5-latka uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. U dziewczynki rozwinęła się rzadka postać zapalenia opon mózgowych, w następstwie czego doszło do obrzęku mózgu – podaje CNN.

"To może się przydarzyć każdej rodzinie"

- To bolesne uczucie, nie chcę, aby jakakolwiek inna rodzina musiała tego doświadczyć – powiedział ojciec dziewczynki. - Wirusa nie obchodzi, ile masz lat, jakiej jesteś narodowości, jakie masz poglądy polityczne. On jest groźny i was zniszczy – ostrzegł mężczyzna. Jak dodał, "Skylar świeci swoim światłem, by powiedzieć światu, że to może się przydarzyć każdej rodzinie".