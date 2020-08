Naukowcy zmieniają prognozy. Do grudnia na COVID-19 może umrzeć w USA prawie 310 tysięcy osób

Zaktualizowana prognoza naukowców z Uniwersytetu w Seattle w stanie Waszyngton wskazuje, że do początku grudnia na COVID-19 w USA może umrzeć w USA prawie 310 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 44 023 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 1078 kolejnych ofiar śmiertelnych.

Poprzedni, sprzed dwóch tygodni, model naukowców z Seattle zakładał, że do grudnia z powodu koronawirusa może umrzeć około 295 tysięcy osób.

Ponad 44 tysięcy nowych przypadków ostatniej doby

WHO: sama szczepionka nie doprowadzi do zakończenia pandemii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła w piątek, że chociaż szczepionka będzie "istotnym narzędziem" w globalnej walce z koronawirusem, sama nie doprowadzi do zakończenia pandemii. Nie ma nawet gwarancji, że naukowcy ją wynajdą.

- Co najmniej 30 potencjalnych szczepionek jest obecnie w stadium badań klinicznych, ale nie ma gwarancji, że będą one bezpieczne i skuteczne – powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dodając, że w historii epidemie zmieniały społeczeństwa i gospodarkę.