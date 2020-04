"To będzie nasze Pearl Harbor, nasz 11 września. Chcę, żeby Ameryka to zrozumiała"

Naczelny lekarz USA Jerome Adams powiedział, że nadchodzący tydzień będzie najtrudniejszym i najsmutniejszym w życiu większości Amerykanów. W telewizji Fox News lekarz porównał pandemię koronawirusa do japońskiego ataku na bazę w Pearl Harbor w 1941 roku i do zamachu na World Trade Center 11 września 2001 roku.

- To będzie nasze Pearl Harbor, nasz 11 września, tylko, że to będzie się działo w całym kraju. Chcę, żeby Ameryka to zrozumiała - powiedział Adams.