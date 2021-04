Dostali jedną dawkę, po drugą się nie stawili. Miliony "na wpół" zaszczepionych

Blisko osiem procent Amerykanów, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer lub Moderna, nie pojawiło się na podanie drugiego zastrzyku we wskazanym terminie - wynika z danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Amerykańskie władze głowią się, jak rozwiązać ten problem, który dotyczy ponad pięciu milionów ludzi.

Powody rezygnowania z drugiej dawki są różne - pisze dziennik "New York Times". Niektórzy obawiają się skutków ubocznych kolejnego zastrzyku, które mogą obejmować objawy grypopodobne, inni twierdzą, że jedna dawka chroni ich dostatecznie. Na przeszkodzie stoją też często względy logistyczne. Wielu obywateli USA nie ma możliwości opuszczenia miejsca pracy czy transportu do punktu szczepienia. Zdarza się, że punkty szczepień same odwołują drugi termin, gdyż nie mają odpowiednich zapasów danego preparatu przeciw COVID-19.