Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział w środę, że są "znaczące dowody" na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhanie, jednak "pewności nie ma". Oznajmił też, że Pekin "mógł oszczędzić światu globalnych problemów gospodarczych", gdyby lepiej informował o wirusie.

- Wiedzieli - oświadczył w środę sekretarz stanu USA Mike Pompeo. - Chiny mogły zapobiec śmierci setek tysięcy ludzi na całym świecie - zaznaczył. Jego zdaniem są "znaczące dowody" na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium instytutu wirusologii w Wuhanie w Chinach.

- Mieli wybór, ale zamiast tego ukryli wybuch epidemii w Wuhanie - dodał Mike Pompeo, który wcześniej wielokrotnie oskarżał Chiny zarówno o brak informacji na temat koronawirusa, jak i o "wyprodukowanie go" w mieście Wuhan, gdzie rozpoczęła się pandemia. - Chiny nadal odmawiają dzielenia się informacjami, których potrzebujemy, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo - powiedział amerykański sekretarz stanu. Wyraził żal, że Unia Europejska nie zaapelowała do Chin o większą transparentność.

We wtorek amerykański "Newsweek" przytoczył wypowiedzi szefa Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony'ego Fauciego, który podważa twierdzenia Trumpa i Pompeo na temat pochodzenia koronawirusa z laboratorium Instytutu Wirusologii w Wuhan. - Dowody wskazują na to, że wirus, który odpowiada za pandemię, nie powstał w laboratorium w Chinach. Wszystko zdecydowanie wskazuje na to, iż wirus rozwinął się w naturze i przeskoczył z gatunku na gatunek - powiedział Anthony Fauci.