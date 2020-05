Ochroniarz został zastrzelony, bo kazał założyć maskę

"Nie tak powinniśmy teraz załatwiać sprawy"

Córka opuściła sklep, ale Sharmel została i zaczęła krzyczeć na ochroniarza. Ten zażądał, by wyszła, a kasjera poprosił, by jej nie obsługiwać. Około 20 minut później do sklepu weszło dwóch mężczyzn. Mąż i syn kobiety, Larry Teague i Ramonyea Bishop, obrzucili Calvina Munerlyna obelgami, po czym Bishop miał do niego strzelić.