Do zakażenia wystarczyło jedno spotkanie. Starsze małżeństwo zmarło na COVID-19 w odstępie kilku dni

Carol Bruno w czasie pandemii prawie w ogóle nie wychodziła z domu. Pod koniec listopada wybrała się jednak do mieszkania syna razem z córką, która miała go ostrzyc. Siostra Josepha pracuje w salonie fryzjerskim. Przed wizytą wykonała test na COVID-19, który okazał się negatywny, poddała się też kwarantannie trwającej trzy-cztery dni. Rodzina uznała więc, że może z nią bezpiecznie przebywać.

"Ten wirus jest bezlitosny i atakuje w naprawdę okrutny sposób"

Dzień po spotkaniu u siostry Josepha zaczęły pojawiać się objawy COVID-19. Wkrótce potem matka i syn także zaczęli źle się czuć. Carol została przyjęta do szpitala w Święto Dziękczynienia (26 listopada), ale wypisano ją w tym samym tygodniu, gdy jej stan się poprawił. Dwa dni później wróciła do szpitala, gdzie została podłączona do respiratora.

Mike Bruno, który nie towarzyszył żonie i córce podczas wizyty u Josepha, także zaczął odczuwać objawy i został przyjęty do szpitala dwa tygodnie po Święcie Dziękczynienia. Dzień po tym, jak jej mąż został podłączony do respiratora, Carol zmarła. Dwa dni przed Bożym Narodzeniem zmarł Mike.

- Myślę, że to, co daje nam spokój, to świadomość, że tata nie wiedział, że mama zmarła - powiedział Jospeh Bruno w rozmowie z ABC7. - Gdybym się poświęcił i nie spędził 30-40 minut z mamą, nadal by tu byli – stwierdził mężczyzna.