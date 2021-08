Nowa gubernator Nowego Jorku: zgonów było o około 12 tysięcy więcej

Nowa gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul skorygowała w środę liczbę zgonów w stanie z powodu COVID- 19. Jej zdaniem było ich blisko 55 400 czyli o około 12 tysięcy więcej niż podawała administracja Andrew Cuomo. - Opinia publiczna zasługuje na jasny, uczciwy obraz tego, co się dzieje. Niezależnie od tego, czy jest to dobre, czy złe, musi znać prawdę. I to jest sposób, w jaki przywracamy zaufanie - powiedziała Kathy Hochul w radiu publicznym NPR.

Agencja Associated Press nazwała skorygowanie danych o zgonach wymierzeniem kolejnego ciosu w to, co pozostało po byłym gubernatorze. Ustąpił on z urzędu w poniedziałek między innymi w następstwie zarzutów 11 kobiet oskarżających go o molestowanie seksualne.