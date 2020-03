Nakaszlała na żywność w supermarkecie. Kosztowny "chory żart"

Jak podaje portal CNN, kobieta, której danych nie ujawniono, weszła w środę do supermarketu niewielkiej sieci Gerrity's w Hanover Township w stanie Pensylwania i zaczęła kaszleć na pieczywo, mięso i inne produkty spożywcze, sugerując, że ma koronawirusa. Pracownicy sklepu szybko wyprosili ją z budynku i wezwali policję.

Jest "uporczywym problemem dla społeczności"

Joe Fasula, współwłaściciel sieci Gerrity's, napisał na Facebooku, że jest prawie pewne, że kobieta "zrobiła to w ramach chorego żartu". Napisał także, że była już wcześniej znana lokalnej policji i że jest "uporczywym problemem dla społeczności".

"Aż mnie skręca w żołądku na myśl o zmarnowaniu jedzenia. Marnowanie jedzenia to zawsze powód do wstydu, ale w obecnych czasach, kiedy tak wiele osób martwi się o bezpieczeństwo naszych dostaw żywności, jest to jeszcze bardziej niepokojące" - napisał Fasula.