"Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych środków". USA za uwolnieniem patentów na szczepionki

Stany Zjednoczone mogą odstąpić od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawiesić prawa własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw COVID-19 – stwierdził prezydent USA Joe Biden. Na takie rozwiązanie nalegają członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy około 100 krajów na świecie.

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.