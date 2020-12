Plan Bidena na pierwsze 100 dni. "Najbliższe tygodnie i miesiące będą trudne"

Prezydent elekt Joe Biden przedstawił plan walki z epidemią na 100 pierwszych dni swojej kadencji. Przedstawił sztab do spraw reagowania kryzysowego i zapowiedział rozprowadzenie 100 milionów dawek szczepionek oraz otwarcie większości placówek edukacyjnych. Nie szczędził też słów krytyki pod adresem prezydenta Donalda Trumpa za jego podejście do zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Najbliższe tygodnie i miesiące będą trudne - powiedział.

W wystąpieniu, które było poświęcone zadaniom, jakie ekipa nowo wybranego prezydenta zamierza zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni jego urzędowania w Białym Domu, Biden przedstawił zespół do spraw reagowania kryzysowego. W jego skład wejdą między innymi koordynatorzy do spraw szczepionek, testów i zarządzania systemem dostaw - w sumie dziewięć osób.

100 milionów dawek szczepionek, otwarcie większości placówek edukacyjnych

Biden zaapelował do Amerykanów, by niezależnie od swych preferencji wyborczych nosili maseczki w ciągu pierwszych 100 dni jego urzędowania.

Budżet obronny i krytyka Trumpa

"To bardzo ciężki okres dla naszego kraju, być może najtrudniejszy w trakcie całej pandemii"

Biden zwrócił się do prezydenta Trumpa, by ten włączył się w zachęcenie społeczeństwa do noszenia maseczek. Podkreślił, że on sam i wiceprezydent Kamala Harris już są zaszczepieni i wezwał Donalda Trumpa, by i on publicznie się zaszczepił.