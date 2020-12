Biden: najciemniejsze dni w walce przeciwko COVID-19 są przed nami

Zdaniem Bidena pakiet to dobry "pierwszy krok". Jednocześnie prezydent elekt - podobnie jak negocjatorzy demokratów w Kongresie - uważa, że potrzebny jest kolejny, który zapowiada na nowy rok, gdy już obejmie najwyższy urząd w państwie. 78-latek ostrzegł także, by mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. - Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko COVID-19 są przed nami, a nie za nami - stwierdził.

Odniósł się również do ujawnionego w grudniu ataku hakerskiego na amerykańskie instytucje rządowe. Sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że wygląda na to, iż za atakiem na bezprecedensową skalą stoją Rosjanie. - Atak wydarzył się podczas warty Donalda Trumpa, gdy on nie patrzył - ocenił Biden. - To śmiertelne zagrożenie, które trwa. Pentagon o wielu sprawach nawet nas nie informuje - dodał.