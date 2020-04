Biden: konwencja demokratów być może przez internet

"Słuchajcie ekspertów. Róbcie, co wam każą"

W wywiadzie dla ABC Biden zapowiedział, że w przeciwieństwie do prezydenta Donalda Trumpa, zamierza stosować się do nowych zaleceń administracji, rekomendujących noszenie masek w miejscach publicznych. - Słuchajcie ekspertów. Róbcie, co wam każą. Jemu (Trumpowi - red.) może nie podobać się to, jak wygląda w masce, ale prawda jest taka, że należy słuchać tego, co mówi nauka - zaznaczył polityk.