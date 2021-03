Biden: do końca maja będziemy mieli szczepionki dla wszystkich dorosłych Amerykanów

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał amerykańskie stany do potraktowania priorytetowo szczepień nauczycieli, żeby zapewnić szybki i bezpieczny powrót dzieci do szkół. Zaapelował, aby do końca marca każdy pracownik oświaty otrzymał pierwszą dawkę. Powiedział też, że do końca maja Stany Zjednoczone będą miały wystarczająco dużo szczepionek dla wszystkich Amerykanów.

Johnson & Johnson rozpoczyna dystrybucję szczepionek

Po dopuszczeniu w weekend do użytku w USA jej szczepionki przeciwko COVID-19 firma Johnson & Johnson rozpoczęła w dystrybucję blisko 4 mln dawek swojego preparatu. Preparat ten wymaga jedynie jednej dawki i nie wymaga przechowywania w zamrażarkach, co pozwoli znacznie usprawnić proces szczepień. Johnson & Johnson to trzecia szczepionka z "zielonym światłem" władz USA po tych Pfizera/BioNTech oraz Moderny. Na początek w Stanach Zjednoczonych dostępne będzie około 4 mln dawek tego preparatu, do końca marca 20, a do końca czerwca liczba zapewnionych przez Johnson & Johnson dawek sięgnąć ma 100 mln.