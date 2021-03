Biden ogłasza nowy cel: 200 milionów szczepień w 100 dni prezydentury

Biden: większość migrantów jest odsyłana z południowej granicy

Od objęcia prezydentury przez demokratę na południową granicę USA w szybkim tempie napływają migranci z Ameryki Środkowej. Kilka tysięcy dzieci przebywa w tymczasowych ośrodkach, często w złych warunkach. Republikanie uważają, że przeciążenie tych placówek spowodowane jest liberalnym podejściem prezydenta do migracji.

Biden o przywódcy Chin: nie ma w nim nic demokratycznego

Biden odniósł się podczas konferencji prasowej także do tematu relacji z Chinami. Powiedział, że Stany Zjednoczone nie dążą do konfrontacji z tym państwem, ale trwa z nim obecnie "twarda rywalizacja". USA, by jej sprostać, muszą w jego ocenie zwiększyć swoje inwestycje. O chińskim przywódcy Xi Jinpingu powiedział, że "nie ma nic demokratycznego".