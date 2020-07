Zakażony kongresmen. Obowiązek noszenia maski w Izbie Reprezentantów albo "usunięcie z sali"

W świetle nowych reguł, które wchodzą w życie w czwartek, każdy kongresmen będzie zobowiązany do zakrycia twarzy podczas obrad i głosowania na sali plenarnej i korytarzach Izby Reprezentantów, a także w budynkach biurowych Kongresu. Maski będą rozdawane tym, którzy ich nie przyniosą, a niepodporządkowanie się zasadom "będzie stanowiło podstawę do usunięcia z sali."

Kongresmen z koronawirusem, kilku polityków na kwarantannie

Nowe zasady wprowadzono po tym, jak w środę koronawirusa zdiagnozowano u teksańskiego kongresmena Partii Republikańskiej Louisa Gohmerta. Był on często widywany w Kongresie bez maski, a we wtorek brał udział w wysłuchaniu prokuratora generalnego Williama Barra i rozmawiał z nim w bliskiej odległości. W środę miał polecieć razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem prezydenckim samolotem, ale pozytywny wynik testu na wirusa go powstrzymał.