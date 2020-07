Trump: zanim zrobi się lepiej, będzie wcześniej gorzej

Prezydent USA Donald Trump zwrócił uwagę we wtorek, że w związku z epidemią COVID-19 "niektóre regiony radzą sobie bardzo dobrze, inne gorzej". W Stanach Zjednoczonych odnotowywany jest wzrost przypadków zakażeń koronawirusem. Jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, wykryto tu najwięcej przypadków zakażeń na świecie i zmarło na SARS-CoV-2 najwięcej osób.

W trakcie półgodzinnej konferencji prezydent USA Donald Trump oświadczył, że w ostatnich miesiącach Amerykanie "wiele nauczyli się" o koronawirusie, co usprawnia leczenie COVID-19. Wzrost wykrywanych w USA przypadków powiązał z masowym systemem testów. Dzięki temu, jak dodał prezydent, możliwa jest szybka identyfikacja osób zakażonych. Donald Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone mają niższy wskaźnik zgonów w stosunku do liczby zdiagnozowanych zakażeń niż w innych państwach, w tym Unii Europejskiej.

- Oglądając amerykańską telewizję, można dojść do wniosku, że USA to jedynym państwo, które dotknął "chiński wirus", ale świat też bardzo mocno został dotknięty, wiele państw zostało dotkniętych - powiedział. Donald Trump poinformował też, że w kwietniu średni wiek wykrywanych przypadków zakażenia w USA wynosił ponad 50 lat, a teraz jest "znacząco" niższy, niższy jest również wskaźnik hospitalizacji. Wyraził też nadzieję, że szczepionka na koronawirusa pojawi się szybko. Zaznaczył, że do jej dystrybucji przygotowane jest wojsko.