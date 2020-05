Gubernator Nowego Jorku: zapłaciliśmy straszną cenę, ale przeszliśmy już przez najgorsze

- Liczba ofiar śmiertelnych jest wciąż boleśnie i tragicznie wysoka. To nie są liczby, to są rodziny, ojcowie, matki, bracia i siostry. 166 rodzin jest dzisiaj pogrążonych w bólu. Są w naszych myślach i modlitwach – zapewniał Andrew Cuomo podczas konferencji prasowej. Gubernator Nowego Jorku za pozytywny znak uznał nieznaczne zmniejszenie liczby osób przyjmowanych z COVID-19 do szpitali, a także poddanych intubacji. Liczba nowych hospitalizacji wzrosła tylko w nikłym stopniu. Ofiarami śmiertelnymi SARS-Cov-2 w całym stanie stało się dotychczas 22 011 osób.