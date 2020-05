"Nigdy nie mówiliśmy, że to koniec". Gubernator Nowego Jorku ostrzega przed "fałszywą otuchą"

Andrew Cuomo, mimo pozytywnych statystyk, ostrzegł przed przedwczesnym optymizmem. - Mój instynkt podpowiada, że kiedy ludzie widzą zmniejszające się liczby, mogą odczuwać fałszywą otuchę - zauważył Andrew Cuomo. - Liczba, która jest najważniejsza, na którą patrzymy i która nadal jest niezwykle niepokojąca, to liczba zgonów - dodał.

- Liczba, która jest najważniejsza, na którą patrzymy i która nadal jest niezwykle niepokojąca, to liczba zgonów – 280. Widać, że nie zmieniła się dramatycznie w stosunkowo długim okresie. Ogólny kierunek jest dobry, mimo że jest to bardzo bolesne. Myślę, że ważne jest, aby poświęcić chwilę i wyciągnąć nauczkę z tego, przez co przechodziliśmy - sugerował Cuomo.