Gubernator "zatrwożony" sytuacją w nowojorskich domach opieki. "Ludzie są pożywką dla szalonego wirusa"

Domy opieki dla seniorów przepełniają nas największą trwogą - przyznał gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podczas sobotniego briefingu na temat pandemii COVID-19. Dodał, że przebywające w nich osoby są "pożywką dla szalonego wirusa". Dzieje się tak mimo tego, że sytuacja epidemiologiczna zdaje się poprawiać, spada liczba zmarłych oraz przyjmowanych do szpitali.

Andrew Cuomo przekazał, że w stanie Nowy Jork od piątku do soboty 540 osób zmarło na COVID-19. To o 90 mniej niż w poprzednich 24 godzinach. Spadła też liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu infekcji koronawirusem. Według najnowszych danych łączna liczba zmarłych od początku pandemii w całym stanie wyniosła 17 761.