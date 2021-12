Fauci: szczyt zachorowań z powodu omikronu w USA pod koniec stycznia

Główny doradca Białego Domu w sprawach medycznych dr Anthony Fauci powiedział w środę, że w USA gwałtowny wzrost zachorowań z powodu wariantu omikron osiągnie szczyt pod koniec stycznia. Zalecił, by unikać większych imprez sylwestrowych. Przewidywał też, że minie co najmniej kilka miesięcy, dopóki szczepionka przeciw koronawirusowi zostanie zatwierdzona dla dzieci poniżej piątego roku życia.

Fauci przyznał, że wysoce zakaźna odmiana omikronu atakuje więcej dzieci, a niektóre są zbyt młode, aby się zaszczepić, co powoduje wzrost ich hospitalizacji. Jak zaznaczył, początkowo dzieci zakażonych COVID-19 nie przyjmowano do szpitali. - Ostateczny wniosek z tego, jaki wpływ ma (koronawirus) na dzieci, pozostaje do ustalenia - dodał. Jego zdaniem nie jest jeszcze jasne, czy druga dawka uzupełniająca szczepionki dla dorosłych będzie konieczna. Władze mają nadzieję, że obecnie zalecana dawka uzupełniająca zapewnia trwałą ochronę.