Główny doradca prezydenta USA ostrzega przed nowym wariantem koronawirusa

- Jeśli pozwolicie, by wirus rozprzestrzeniał się bez przeszkód, to prawdopodobnie wcześniej czy później otrzymacie wariant, który będzie jeszcze bardziej problematyczny niż Delta - podkreślił Fauci w rozmowie ze stacją NBC.

Fauci zaleca szczepienie

Jego zdaniem konieczne jest przejęcie pełnej kontroli nad pandemią, a najlepszą drogą do tego są szczepienia. Już wcześniej Fauci ostrzegał, by przygotować się na pogorszenie sytuacji. Tłumaczył, że w USA około 100 milionów uprawionych do szczepień nie przyjęło żadnej dawki preparatu przeciw COVID-19.