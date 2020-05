Dźwięk spłuczki podczas transmisji rozprawy z Sądu Najwyższego

Prawnik nie wydawał się zdziwiony

Prawnik Roman Martinez, reprezentujący grupy polityczne kwestionujące to prawo, przedstawiał właśnie swój punkt widzenia na sprawę, kiedy w tle można było usłyszeć odgłos spłuczki. Wydawało się, że Martinez nie zauważył dźwięku z toalety, ponieważ nie był zdziwiony.

"Niesamowita zmiana"

"To, co dla reszty świata może brzmieć jak zwykły postęp technologiczny, oznacza niesamowitą zmianę w Sądzie Najwyższym, gdzie kamery nie są dozwolone, a sędziowie opierali się kolejnym wezwaniom do transmitowania rozpraw na żywo" - pisał dziennik "Washington Post" o rozprawach amerykańskiego Sądu Najwyższego online.