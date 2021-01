Trump nakazał zniesienie restrykcji dla podróżnych. Ekipa Bidena planuje ich utrzymanie

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że od 26 stycznia zniesione będą nałożone w marcu restrykcje dotyczące wjazdu do Stanów Zjednoczonych obejmujące podróżnych przybywających ze strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Brazylii. Tego samego dnia Jen Psaki, która od 20 stycznia będzie rzeczniczką Białego Domu poinformowała, że nowa administracja utrzyma obostrzenia.

Ograniczenia dotyczące podróżowania po wybuchu pandemii Biały Dom wprowadził pod koniec zimy w ubiegłym roku, zastrzegając wyjątki. Zakaz przyjazdu do USA z Europy nie dotyczył osób, dla których Stany Zjednoczone to miejsce stałego pobytu oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA. Restrykcje kończą się tego samego dnia, w którym wchodzą w życie nowe wymagania nakazujące okazanie negatywnego testu na COVID-19 dla prawie wszystkich pasażerów międzynarodowych linii lotniczych przybywających do Stanów Zjednoczonych.