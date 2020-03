Trump "prawdopodobnie" podda się testowi na koronawirusa

Prezydent USA Donald Trump w rozmowach z dziennikarzami podkreślał, że nie ma symptomów koronawirusa, i zapewniał, że potwierdził to lekarz Białego Domu. Później dodał, że "najprawdopodobniej" przejdzie test na COVID-19 "bardzo szybko", ale powtórzył, że "nie ma symptomów zakażenia".

Stan nadzwyczajny na terenie całego kraju został ogłoszony po to, by "uwolnić wszystkie moce rządu federalnego" - zaznaczył Trump. Wezwał władze wszystkich stanów do tworzenia centrów alarmowych, które miałyby wesprzeć walkę z koronawirusem. Poprosił szpitale o wdrożenie planów awaryjnych.