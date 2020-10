Nowe informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa

Lekarz Białego Domu Sean Conley na niedzielnej konferencji prasowej przyznał, że od wykrycia zakażenia koronawirusem u Donalda Trumpa dwukrotnie odnotowano spadek poziomu tlenu we krwi. - Po tych spadkach prezydentowi podano tlen i stan jego zdrowia po godzinie poprawił się - relacjonował Conley. Lekarze poinformowali, że Trump jest obecnie leczony deksametazonem.

Lekarze poinformowali, że Trump jest obecnie leczony deksametazonem. BBC podaje, że jest to steryd podawany w przypadku kiedy stan pacjenta jest ciężki lub krytyczny.

Mimo to Brian Garibaldi, członek zespołu medycznego zajmującego się amerykańskim przywódcą, powiedział w niedzielę, że jeśli stan zdrowia prezydenta USA Donalda Trumpa będzie się poprawiał, to może on zostać wypisany ze szpitala w poniedziałek.