Jest wynik badania Trumpa na obecność koronawirusa

Skutek presji dziennikarzy

W sobotę zmarła pierwsza osoba w Nowym Jorku, to 82-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu na Brooklynie. Według gubernatora cierpiała ona także na rozedmę płuc, co w znacznym stopniu przyczyniło się do jej śmierci.

Zawieszone przyloty do USA

Od północy w piątek zawieszone są przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych cudzoziemców, którzy w ciągu 14 dni przed planowym wjazdem do USA przebywali w strefie Schengen. Dotąd zakaz nie obejmował do tej pory Wielkiej Brytanii i Irlandii, a zmieni się to od poniedziałku. Zgodnie z rozporządzeniem o zakazie przyjazdów obowiązuje ono do odwołania przez prezydenta. Trump deklarował wcześniej, że ograniczenia trwać będą 30 dni. Zapowiedział, że być może trzeba będzie przedłużyć obowiązywanie restrykcji.