Ponad 150 tysięcy zakażeń i blisko tysiąc zgonów. Trump obiecuje szczepionki w kwietniu

Jednocześnie zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu COVID-19 zmarło do tej pory 1 300 905 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 53 268 013 .

Kolejka do punktu testowego w Nowym Jorku

Kolejka do punktu testowego w Nowym Jorku PAP/EPA/PETER FOLEY

"Już w kwietniu szczepionka będzie dostępna dla całej populacji"

- Już w kwietniu szczepionka będzie dostępna dla całej populacji, z wyjątkiem miejsc takich jak stan Nowy Jork, gdzie z powodów politycznych gubernator zdecydował się powiedzieć - i nie sądzę, żeby było to rozsądne politycznie, myślę, że jest bardzo szkodliwe ze zdrowotnego punktu widzenia - że nie chce się spieszyć ze szczepionką - powiedział Trump.

Odnosząc do problemów Nowego Jorku w szczycie kryzysu COVID-19 w domach dla seniorów, kiedy wielu ludzi tam zmarło prezydent wyraził nadzieję, że tym razem gubernator nie będzie sobie z szczepionką radził aż tak źle. - Jesteśmy gotowi zapewnić (szczepionkę), gdy tylko dadzą nam znać, że faktycznie będą jej używać - zapewnił Trump.

Według MSNBC prezydent nawiązał do wrześniowych wypowiedzi, Cuomo, że zamierza zebrać panel ekspertów, aby ocenili skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki. Gubernator obawiał się, że Trump przed wyborami próbuje przyspieszyć proces opracowania i wdrażania szczepionki.

- On nie ufa, skąd pochodzą szczepionki. (…) Więc gubernator Cuomo będzie musiał nas powiadomić, kiedy będzie na to gotowy, w przeciwnym razie nie możemy dostarczyć jej do stanu, który nie da jej natychmiast swoim obywatelom. I znam wielu. Znam ludzi w Nowym Jorku bardzo dobrze, wiem, że tego chcą. Więc gubernator da nam znać, kiedy będzie gotowy - dodał.