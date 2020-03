Restrykcje związane z pandemią koronawirusa zabiją więcej ludzi niż choroba, jeśli pozwolimy, by je kontynuowano - powiedział we wtorek telewizji Fox News Channel prezydent USA Donald Trump.

- Ta kuracja jest gorsza niż problem - ocenił Donald Trump, odnosząc się do środków zaradczych podejmowanych przez poszczególne stany i przedsiębiorstwa. - Ludzie, wielu ludzi, w mojej opinii więcej ludzi umrze, jeśli pozwolimy, by to kontynuowano. Nasi ludzie chcą wrócić do pracy - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych.