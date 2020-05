Donald Trump o "błędzie" Chin: próbowali to zakryć

Popełnili błąd. Próbowali to zakryć, próbowali zgasić - powiedział prezydent USA Donald Trump i przyznał, że wierzy w "błąd" w Chinach jako przyczynę rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. - To nie pierwszy raz, gdy świat jest narażony na rozprzestrzenianie się wirusa będącego rezultatem błędu w chińskim laboratorium – mówił wcześniej Mike Pompeo w wywiadzie dla amerykańskiego nadawcy ABC News.

- Moim zdaniem popełnili błąd. Próbowali to zakryć, próbowali zgasić. To jest jak ogień - mówił Trump w wywiadzie dla Fox News.

Zdaniem prezydenta USA liczba zmarłych może osiągnąć poziom 100 tysięcy. - Stracimy gdzieś od 75, 80 do 100 tysięcy ludzi. To okropna rzecz - powiedział Trump w rozmowie z Fox News. Prezydent USA w piątek wyrażał nadzieje, że liczba zgonów nie przekroczy 100 tysięcy osób. Kilka dni wcześniej szacował zaś, że w jego kraju z powodu koronawirusa umrze 60-70 tysięcy osób.

Szczepionka na COVID-19

Trump powiedział także, że wierzy, że do końca roku pojawi się szczepionka. - Myślę, że do końca roku będziemy mieli szczepionkę. Lekarze powiedzieliby, że nie powinienem tego mówić - wskazał. - Powiem, to co myślę. Myślę, że szczepionka będzie gotowa wcześniej niż później - dodał. Szef amerykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych Anthony Fauci mówił wcześniej, że szczepionka będzie gotowa w ciągu 12-18 miesięcy.