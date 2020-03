Trump zmienia zdanie. "Kwarantanna nie będzie konieczna"

Donald Trump oświadczył w sobotę, że zamknięcie Nowego Jorku z powodu pandemii nie jest wymagane. Wcześniej prezydent USA mówił, że rozważa objęcie kwarantanną stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut. W stanie Nowy Jork przesunięto termin prawyborów prezydenckich.

Prezydent USA: kwarantanna nie będzie konieczna

Donald Trump na Twitterze poinformował, że zwrócił się do federalnych urzędników służby zdrowia o wydanie "zaostrzonych dyrektyw dotyczących podróży". Zalecenia te mają być egzekwowane przez gubernatorów stanu Nowy Jork, New Jersey i Connecticut w porozumieniu z rządem federalnym.

Zmiana decyzji

Wcześniej w sobotę Trump mówił dziennikarzom w Białym Domu, że rozważa wprowadzenie kwarantanny dla stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut. - Nie musimy tego robić, ale jest szansa, że jeszcze dziś ogłosimy kwarantannę - krótkie dwa tygodnie dla Nowego Jorku, prawdopodobnie New Jersey i części Connecticut - wyjaśniał.

Trump podkreślił, że kwarantanna oznaczałaby ograniczenia w podróżach, to znaczy poddane jej osoby nie mogłyby podróżować do innych części USA. Ograniczenie nie dotyczyłoby handlu.

Łącznie w tych trzech amerykańskich stanach zmarło dotąd co najmniej 895 osób zakażonych koronawirusem.

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo powiedział, że nic mu nie wiadomo o szczegółach ewentualnej kwarantanny. - Nie wiem nawet, co to znaczy. Nie wiem, jak to miałoby być egzekwowane prawnie, a z medycznego punktu widzenia, jaki byłby tego cel - stwierdził.