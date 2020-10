Donald Trump otrzymał eksperymentalny lek. Wirusolog: jest produkowany wyłącznie w Stanach Zjednoczonych

Po trzydniowym pobycie w szpitalu zakażony koronawirusem Donald Trump został z niego wypisany w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego. Do zdrowia prezydent USA dochodzić będzie w Białym Domu. W ramach leczenia Trump otrzymał eksperymentalny lek. - Przeciwciała monoklonalne są najczęściej produkowane przez zwierzęta i odpowiednio humanizowane, czyli dostosowywane do wymagań organizmu ludzkiego – wyjaśnił wirusolog dr hab. nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski.

- Słyszeliśmy, że dwukrotnie podano mu deksametazon. Słyszeliśmy również, że był poddany tlenoterapii - powiedział wirusolog dr hab. n. med. Tomasz Dzeciątkowski. – To wszystko raczej jest charakterystyczne dla ciężkich postaci COVID-19 – ocenił. Wirusolog wytłumaczył, że eksperymentalny lek firmy Regeneron to środek podobny do terapii z użyciem osocza ozdrowieńców. – Chodzi o to, żeby były przeciwciała, których zadaniem jest zneutralizowanie nowego koronawirusa – wyjaśnił.