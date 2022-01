Doktor Fauci: możemy spodziewać się większej liczby hospitalizacji z powodu COVID-19

Doktor Anthony Fauci, główny doradca Białego Domu do spraw medycznych, powiedział w wywiadzie dla CNN, że pomimo danych sugerujących, iż wariant koronawirusa omikron jest łagodniejszy niż poprzednie, to może być jednak więcej hospitalizacji wskutek COVID-19, ponieważ rośnie liczba infekcji.

- Problemem jest to, że jeżeli jest tak wiele infekcji, to nawet jeśli odsetek hospitalizacji z powodu omikronu jest niższy niż w przypadku delty, to i tak jest ryzyko, że nastąpi wzrost hospitalizacji, który może obciążyć system opieki zdrowotnej - podkreślił ekspert.