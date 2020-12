Negocjacje trwały od wakacji, jest porozumienie. Większość Amerykanów może dostać po kilkaset dolarów

Zgodnie z porozumieniem między republikanami i demokratami w pakiecie znajdą się wyczekiwane bezpośrednie transfery finansowe dla większości Amerykanów. Opiewać będą na kwoty od 600 do 700 dolarów. W dwa tygodnie po przegłosowaniu ustawy pierwsi obywatele USA powinni otrzymać środki na swoje konta.

Miliony Amerykanów w ubóstwie

Wsparcie federalne zostanie przyznane obywatelom USA po wyjątkowo trudnej dla nich gospodarczo jesieni. Jak wynika z badań Uniwersytetu Chicagowskiego i Uniwersytetu Notre Dame, od czerwca do listopada prawie osiem milionów Amerykanów popadło w ubóstwo. Ponad 27 milionom brakuje jedzenia, a ponad 13 milionów nie spłaca na czas czynszu czy kredytu hipotecznego.

Te niepokojące statystyki pod koniec roku ekonomiści wiążą z wyczerpaniem się środków z pomocy federalnej na czas epidemii, przyjętej przez Kongres w marcu. Przewidywała ona m.in. jednorazowe wypłaty 1200 dolarów dla większości obywateli. Z badań wynika, że bezpośrednia pomoc finansowa ze strony państwa skuteczniej zapobiegała wzrostowi ubóstwa niż odmrażanie gospodarki, co z kolei wiązało się ze spadkiem bezrobocia.

Demokraci i republikanie osiągnęli porozumienie

W czterech przegłosowanych w marcu pakietach Kongres rozdysponował prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowiło największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i około 14 procent PKB USA. Od wakacji trwały negocjacje nad kolejnym pakietem. Demokraci chcieli początkowo, by opiewał on na kwotę ponad 2 bilionów dolarów, republikanie opowiadali się za znacznie niższą kwotą.