Koronawirus w klasztorze Sióstr Felicjanek. W ciągu miesiąca zmarło dwanaście z nich

Wszystkie siostry należały do zgromadzenia Sióstr Felicjanek w klasztorze w Livonii w stanie Michigan. Miejsce to historycznie było domem dla 800 sióstr zakonnych, ale obecnie zamieszkuje je jedynie około 50 osób - mówiła CNN przedstawicielka klasztoru Suzanne English.

Jak przekazały władze klasztorne, w Livonii na COVID-19 zachorowało łącznie 30 sióstr. Od Wielkiego Piątku 10 kwietnia, do 10 maja zmarło 12 z nich - przekazała English. W czerwcu odeszła trzynasta zakonnica. Kobiety miały od 69 do 99 lat.

17 zakażonych sióstr powraca do zdrowia. Jak jednak podkreślono w oświadczeniu wydanym pod koniec czerwca przez zgromadzenie Felicjanek, niektóre z nich wciąż zmagają się ze skutkami zakażenia, takimi jak problemy z oddychaniem i utrzymującym się osłabieniem.

"To nieco rozbiło nasze życie duchowe"

W następnych dniach, aż do 10 maja COVID-19 zabrał jeszcze dziewięć sióstr: 73-letnią Thomas Marie Wadowski, 93-letnią Mary Patricię Pyszynksi, 83-letnią Mary Clarence Borkoski, 86-letnią Rose Mary Wolak, 86-letnią Mary Janice Zolkowski, 73-letnią Mary Alice Ann Gradowski, 69-letnią Victorię Marie Indyk, 87-letnią Mary Martinez Rozek oraz 82-letnią Mary Madeleine Dolan.

Koronawirus rozprzestrzenił się także w klasztorze Niepokalanego Poczęcia w Lodi, w stanie New Jersey, gdzie zachorowało dwanaście zakonnic. Zmarła jedna z nich, 93-letnia Mary Ramona Borkowski.

Jak mówiła CNN zakonnica Joyce Marie Van de Vyver, to co stało się w klasztorach "nieco rozbiło życie duchowe" zgromadzenia.

Najtragiczniejszy rok dla zakonu od przeszło stu lat

Koronawirus w Stanach Zjednoczonych

W piątek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych zwiększył się o 1150. Tym samym na COVID-19 zmarło w USA już ponad 145 tysięcy osób. To ponad trzykrotnie więcej niż w Wielkiej Brytanii, państwie z najwyższym bilansem zgonów w Europie.

W ciągu minionej doby w USA wykryto ponad 73,7 tys. przypadków koronawirusa. Dzień wcześniej było to ok. 76,5 tys. Łącznie przypadków COVID-19 zdiagnozowano w USA ponad 4,1 mln (z tego ok. 1,26 mln osób wyzdrowiało). Od 11 dni liczba wykrywanych zakażeń w ciągu doby nie spadła poniżej 60 tysięcy.